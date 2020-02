Le email di rimborso dei biglietti.

Arrivano le prime e-mail di rimborso per tutti i clienti che hanno acquistato i biglietti con Air Italy con partenza dopo il 25 febbraio, data entro cui la compagnia garantisce i voli. Le mail inviate recitano così:

“Gentile Cliente, ti ringraziamo per aver scelto i nostri servizi e ti confermiamo che in data **/02/2020 abbiamo attivato il rimborso di EUR *** relativo al codice di prenotazione ***. In caso di pagamento con Carta di Credito, procederemo al riaccredito, con flusso automatico sulla stessa carta di credito utilizzata per l’acquisto, entro 10 giorni lavorativi dall’attivazione del rimborso. Per tutte le altre forme di pagamento, il riaccredito avverrà entro 30 giorni lavorativi dall’attivazione del rimborso. Cordiali Saluti, Air Italy”.

Sembra tutto molto chiaro, anzi troppo. La fine di una compagnia aerea passa anche attraverso questi messaggi.

