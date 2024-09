Cresce l’Università a Olbia, cinque corsi grazie agli atenei di Sassari e Cagliari

Anche Cagliari istituisce un corso dell’Università a Olbia

Il Polo universitario di Olbia arriva al 21esimo anno accademico e cresce: cinque i corsi degli atenei di Sassari e Cagliari. Fra le cosiddette lauree brevi, la prima è stata quella in Economia e management del turismo, attiva dall’anno accademico 2015/2016. Gestita dall’Università di Sassari che dal 2024/2025 aggiunge il corso di laurea in Infiermetistica.

L’acquisizione dell’ex caserma della guardia di finanza.

Notizia più recente la concessione dell’ex caserma della guardia di finanza, che si trova al Corso Umberto e che da anni attendeva una nuova vita. E’ del 5 settembre la delibera della Giunta comunale di Olbia, che ha approvato la concessione del palazzo all’Università degli Studi di Cagliari.

Il corso di laurea in Ingegneria Navale.

Presto ci sarà un corso di Ingegneria Navale a Olbia, che partirà a ottobre ed è una novità assoluta in Sardegna e si aggiunge ai corsi di laurea presenti a Napoli, Genova e Trieste. Per ora è soltanto un corso triennale, ma presto ci sarò anche una laurea magistrale, a cui stanno lavorando l’università di Cagliari e l’università di Napoli Federico II.

Le lezioni si terranno nell’area ex Sep, in via dei Lidi, sede resa disponibile grazie alla collaborazione con l’autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna e l’area marina protetta Tavolara Capo Coda Cavallo. Le iscrizioni sono sono già partite il 3 settembre, mentre fino al 2 settembre il termine per avere un alloggio presso il Geovillage tramite l’Ersu di Cagliari. Il corso di laurea in Ingegneria Navale è molto importante in una città di Olbia, dove l’industria nautica sta avendo un grande sviluppo e dove la città è tra le prime per fatturato.

Corso di laurea in Infermieristica.

A Olbia ci sarà anche un corso di laurea in Infermieristica, con breve le prove di ammissione. Questa estate erano cominciati i lavori nella palazzina del Mater Olbia, che ospiterà il corso di laurea, in collaborazione con l’azienda ospedaliera, mirando a risolvere la carenza di queste figure professionali.

Gli alloggi dell’Università di Olbia al Geovillage.

Dalle ceneri del Geovillage nascerà un campus universitario. Sono cinquanta gli alloggi per gli studneti fuori sede, messi a disposizione dal Cipnes, nati dalle camere 4 stelle dell’hotel. Presto ci sarà anche un Campus universitario di Olbia.

L’ex Expo e gli altri palazzi del centro.

Nel palazzo che un tempo ospitava l’Expo è nato lo student hub, l’aula magna e gli uffici della segreteria. L’Università si sposterà nel centro storico, con la ristrutturazione del palazzo Giordo (ex Standa) e dell’ex palazzo dei ferrovieri, in via Vittorio Veneto, che diventerà una casa dello studente, grazie al progetto Pinqua.

