Le promesse di Settimo Nizzi.

Tra i buoni propositi del 2023 per il sindaco di Olbia Settimo Nizzi c’è il bene della comunità. Il primo cittadino ha promesso che parte delle risorse saranno destinate al benessere della cittadinanza, annunciandolo durante la conferenza stampa di fine anno.

Dai giovani alle nascite. Queste sono le promesse del primo cittadino per rendere Olbia una città che guarda al futuro delle generazioni. “Ne 2023 noi dobbiamo cercare di iniziare a fare cose concrete per quanto riguarda le famiglie in primis per aiutare i nostri ragazzi a non abbandonare la scuola – dichiara Settimo Nizzi -. Nell’avanzo di amministrazione cercheremo di mettere a disposizione una parte di denaro per fare questo, così come un aiuto alle famiglie soprattutto per quanto riguarda la procreazione, anche se Olbia è una delle poche città in Italia e in Europa che cresce dal punto di vista numerico e demografico. Noi dobbiamo fare sì che la crescita sia stabile e continui nel tempo”.

Al via i progetti.

Al via anche ai progetti per riqualificare i quartieri di Olbia. Se nel recente mandato si erano destinate più risorse al centro storico, ora l’amministrazione ha promesso che sarà colmata la disparità tra la periferia e il salotto buono della città. “Abbiamo bandito diverse gare – prosegue – per quanto riguarda la riqualificazione dei quartieri. Alcuni sono assolutamente stati realizzati, altri sono stati fatti i bandi per la progettazione che vedrà il Comune e soprattutto i cittadini che abitano nei quartieri e che saranno felici di questo”.

