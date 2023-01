I fatti più importanti in Gallura nel 2022.

Anche l’anno 2022 è stato molto importante per una serie di fatti accaduti in Gallura. Dalla fine delle restrizioni sul coronavirus, che hanno visto l’abbandono del green pass e di mascherine, fino alla guerra in Ucraina che ha coinvolto la comunità attuale. Altri fatti fondamentali riguardano il caro energia e altri eventi esclusivamente locali.

Gennaio

Il mese di gennaio è stato molto importante perché ha visto dei cambiamenti rispetto al precedente anno, a causa della pandemia ancora in corso. Il secondo Capodanno senza il tradizionale concertone, che quest’anno ha visto salire Emma sul palco, e senza i festeggiamenti.

La Gallura è stata teatro di un noto fatto di cronaca sulla scomparsa di un’anziana di Torin: Silvana Gandola. Della donna si erano perse le tracce ad Aglientu il 28 marzo del 2021 e del caso se n’è era occupato anche Chi l’ha visto? con gli appelli della famiglia. A gennaio fu trovato il corpo senza vita.

Nel mese di gennaio ancora erano in vigore le restrizioni del covid con il green pass e i colori delle Regioni. Nello stesso mese scoppia la guerra delle insegne a Olbia, dopo il provvedimento del sindaco Settimo Nizzi di aumentare le tariffe riguardo le pubblicità. I commercianti rilevano aumenti anche del 500% e decidono di smontare le insegne o coprirle come segno di protesta.

Febbraio

Anche febbraio è stato coinvolto da diversi eventi importanti. Come lo scoppio della guerra in Ucraina, che ha colpito nel cuore la comunità presente in Gallura e a Olbia e messo in moto la gara di solidarietà di tanti cittadini e imprenditori locali per fare arrivare gli aiuti nei territori colpiti dall’invasione russa. Molte piazze galluresi si sono riempite per manifestare contro l’offensiva Russia.

A causa dei fatti che anche tutt’ora si stanno consumando in Ucraina, molti beni di magnate russi in Costa Smeralda sono stati congelati. L’economia del territorio ha contemporaneamente risentito della mancanza del turismo degli oligarchi.

Nello stesso mese molti residenti in Gallura hanno cominciato a percepire il peso del conflitto, con l’aumento delle bollette e del costo dell’energia. I primi aumenti sono stati percepiti dalle attività di Olbia, che hanno registrato il raddoppiamento delle bollette. In città è stata conclusa la prima opera per mitigare il rischio idrogeologico, ovvero il ponte Via Petta.

Marzo

Continuano i sequestri dei beni degli oligarchi russi, con ville e yacht congelati come sanzioni per l’invasione dell’Ucraina e annunciati i licenziamenti di centinaia di lavoratori galluresi. A Olbia nel mese di marzo vengono annunciate alcune opere importanti nelle periferie di Olbia. Il quartiere Pasana sarà riqualificato con strade e illuminazione pubblica. Intanto cominciano le prime proteste contro il caro gasolio in Gallura. I primi a protestare sono i pescatori, poi i camionisti che hanno deciso un blocco in segno di protesta. Nel mese di marzo un grave fatto di cronaca nera colpisce la città di Olbia: un uomo, Antonio Cozzolino, viene arso vivo dal vicino di casa, morendo tra atroci sofferenze all’ospedale.

Aprile

Un maxi congelamento a Olbia, in località Portisco di 105 milioni di euro, contro alcuni beni di lusso a carico del pilota di Formula 1, il russo Nikita Dmitrivich Mazepin. Nel mese di aprile si apre una discussione su un progetto che riguarda un deposito di gas nella zona industriale di Olbia. Il progetto ha acceso fortemente l’opposizione. Intanto, vanno avanti i lavori per il completamento del lungomare di via Genova.

Maggio

Nel mese di maggio si comincia a fare il primo bilancio dell’assenza del turismo russo in Gallura. Questo ha comportato la riduzione del 20% degli incassi mentre in Gallura si registrano i primi effetti dell’inflazione che ha colpito l’Italia.

Giugno

Nel mese di giugno è stato nuovamente arrestato l’imprenditore 69enne di Olbia, Gavino Docche, amministratore del Geovillage. L’accusa è quella di bancarotta fraudolenta aggravata, falso in bilancio e mancato versamento delle ritenute d’acconto, che hanno costituito un debito di 158 milioni di euro. Mandato bis per Roberto Ragnedda, che viene riconfermato sindaco di Arzachena. Il primo cittadino ha raggiunto il quorum del 40% intorno alle 19 di ieri sera. In Gallura e a Olbia è boom di turisti con dati che superano quelli del 2019. Lo dimostrano le spiagge già affollate, il via e vai nei centri storici di città e paesi sul mare e le prenotazioni degli alberghi.

Luglio

Muore il 27 luglio all’età di 87 anni Pino d’Olbia, al secolo Giuseppe Fadda, cantante molto conosciuto in Sardegna che ha tenuto anche concerti fuori dall’Europa. L’estate del 2022 è ricordata come quella dei record per quanto riguarda i numeri degli arrivi, ma anche quella degli scioperi dei voli. L’estate del 2022 è la più calda degli ultimi 20 anni.

Agosto

Il caro bollette continua a mettere in crisi i commercianti della Gallura. Alcuni ristoratori si sono visti aumentare i costi dai 4mila ai 12 euro. Un triste fatto di cronaca ha riguardato Olbia, dove un noto rapper ha accoltellato alla schiena un Sassarese. Il giovane è finito in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Grande successo per il RedValley di Olbia. In città arrivano più di 40mila persone e l’evento sarà ospitato anche nel 2023.

Settembre

Settembre è il mese dei licenziamenti da Air Italy. A perdere il lavoro più di 1000 persone che lavoravano prevalentemente a Olbia. Anche la Gallura è stata colpita dall’inflazione e Olbia è risultata essere la città più cara d’Italia. Al concorso di bellezza Miss Italia è arrivata in finale una ragazza di Porto Cervo, Carolina Vinci, che arriverà seconda. A settembre si è verificato un triste fatto che ha coinvolto un’anziana di Golfo Aranci sfrattata dalla sua abitazione. Un fatto che ha indignato tutta la Sardegna, ripreso poi da testate nazionali.

Olbia supera Ibiza ed è terza in Europa: boom di voli privati all’aeroporto Costa Smeralda. Anche la Gallura ha mostrato vicinanza alla famiglia reale per la scomparsa della Regina Elisabetta. La sovrana del Regno Unito amava molto la Costa Smeralda. L’inflazione coinvolge anche il materiale scolastico, anche a Olbia. Gli aumenti hanno condizionato anche il ritorno tra i banchi di scuola.

Ottobre.

Inaugurata la palestra all’aperto sul lungomare di Olbia. Con l’opera si concludono i lavori del waterfront dell’ansa sud. Si è spenta la famosa attrice e cantante di La Maddalena, Lia Origoni, poco dopo il suo 103esimo compleanno. Olbia città più cara, la città gallurese ha visto un innalzamento dei prezzi già dallo scorso anno, ma raddoppia ora con il 10,1% dell’inflazione. Il Comune gestirà il parco Padrongianus, dopo la bonifica anche la pista ciclabile da Olbia. Ottobre 2022 è il più caldo degli ultimi 200 anni: le temperature superano i 30 gradi e si torna al mare.

Novembre

Torna il Concertone di Capodanno, l’annuncio di una grande star a Olbia. Il 25 novembre il Comune di Olbia ha consegnato le chiavi dell’ex palazzo Expo al Conzorzio universitario: gestirà la struttura che ospiterà gli uffici del Polo. Olbia è stata colpita da un gravissimo lutto. Un ragazzino di 14 anni è stato trovato morto in casa ed è stata aperta un’inchiesta per cyberbullismo. La Gallura diventa un set per un’importante film. Campus universitario al Geovillage di Olbia: accordo col Cipnes per il rilancio.

Dicembre

Barca da pesca affonda a La Maddalena: due morti e due feriti. Uno è di Golfo Aranci. Sulla statale 389 “di Buddusò e del Correboi” è finita la vita del rapitore Salvatore Vargiu, sequestratore del cantautore Fabrizio De Andrè e di Dori Ghezzi. A 82 anni ha perso il controllo della sua auto, finita contro un muretto e si è ribaltata il 10 dicembre scorso. Golfo Aranci è ancora il comune più ricco della Gallura, battuta Olbia. Ecco la classifica. Il consigliere regionale Satta torna libero: era da due mesi agli arresti domiciliari. Il Comune di Olbia acquista l’ex cinema Astra, accordo da 2 milioni di euro.

