A Olbia arrivano nuove vie, il Comune aggiorna lo stradario

Nuove vie nella toponomastica di Olbia.

Olbia cresce sempre di più e il Comune ha aggiornato lo stradario, con nuove vie. Sono in tutto otto e c’è anche il nome della rotonda di via Vittorio Veneto, Rotonda del Vermentino, con la sua vigna inaugurata recentemente.

Le nuove vie sorgono in strade che precedentemente non avevano una denominazione perché non esistevano. Una di queste è via Gae Aulenti, intitolata alla storica architetta ed è una nuova strada vicino al ponte di via Figoni, che fino a poco tempo fa era sterrata. Considerata tra i migliori architetti italiani e internazionali, Gaetana Emiliana Aulenti ha vinto tantissimi premi.

Altre vie sono state intitolate nei quartieri Pittulongu, San Vittore, Putzolu, Monte a Telti, Baratta. Poi a San Nicola, Bandinu, Zona Industriale-Cala Saccaia e San Giovanni. Con la denominazione delle nuove strade sono stati soppressi i toponimi precedenti.

