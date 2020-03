Gli studenti Erasmus rientrati a Olbia.

Sono 39 i giovani studenti dell’Università di Sassari che sono sbarcati oggi nel primo pomeriggio nelle coste di Porto Torres. Una giovane studentessa di Olbia di vent’anni, è riuscita a tornare a casa dopo un lungo viaggio da Murcia, una città a sud-est della Spagna, arrivando oggi nel primo pomeriggio a casa.

La giovane, studentessa dell’Università di Sassari, si trovava a Murcia per il programma Erasmus che permette agli studenti universitari di fare un’esperienza di studio all’estero. Dopo un viaggio in treno di 7 ore, che da Murcia l’ha portata a Barcellona, la giovane olbiese è riuscita ad imbarcarsi sulla nave GNV diretta a Porto Torres.

Insieme a lei altri studenti del nord Sardegna e di Olbia, sparsi in tutta la Spagna, hanno fatto rientro seguiti dall’Università di Sassari che con la collaborazione della compagnia di navigazione GNV è riuscita ha creare il ponte che dalla Spagna ha permesso il rientro degli studenti nella propria madre terra. Per poter rientrare, i ragazzi hanno dovuto compilare un modulo per spiegare le motivazioni del viaggio, specificando dove sono stati nelle ultime due settimane e attendere un’autorizzazione.

Sono 39 gli studenti dell’Università di Sassari in Erasmus che dopo aver fatto la richiesta sono riusciti a tornare a casa dove inizieranno il periodo di quarantena obbligatorio di 14 giorni, come impone la normativa per chi rientra da fuori regione.

