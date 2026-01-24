Stop ad alcuni servizi nel Comune di Palau, ecco quando e perché

Comune di Palau

24 Gennaio 2026

di Pietro Serra

La sospensione dei servizi nel Comune di Palau.

Il Comune di Palau informa che, per un periodo limitato, il ricevimento al pubblico del settore Sviluppo e Manutenzione, che include urbanistica, lavori pubblici e commercio, subirà una sospensione temporanea. Dal 2 al 6 febbraio, la responsabile del settore non sarà disponibile né per incontri diretti con i cittadini né per assistenza telefonica.

Nonostante la sospensione del servizio di ricevimento, gli uffici rimangono reperibili tramite i consueti canali di contatto, garantendo così la possibilità di comunicazioni e richieste urgenti. Il normale servizio di accoglienza e assistenza riprenderà regolarmente a partire da lunedì 9 febbraio, consentendo nuovamente agli utenti di rivolgersi direttamente al personale del Comune.

