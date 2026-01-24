Stop ad alcuni servizi nel Comune di Palau, ecco quando e perché

La sospensione dei servizi nel Comune di Palau.

Il Comune di Palau informa che, per un periodo limitato, il ricevimento al pubblico del settore Sviluppo e Manutenzione, che include urbanistica, lavori pubblici e commercio, subirà una sospensione temporanea. Dal 2 al 6 febbraio, la responsabile del settore non sarà disponibile né per incontri diretti con i cittadini né per assistenza telefonica.

Nonostante la sospensione del servizio di ricevimento, gli uffici rimangono reperibili tramite i consueti canali di contatto, garantendo così la possibilità di comunicazioni e richieste urgenti. Il normale servizio di accoglienza e assistenza riprenderà regolarmente a partire da lunedì 9 febbraio, consentendo nuovamente agli utenti di rivolgersi direttamente al personale del Comune.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui