Più di 800 euro per venire a Olbia: i prezzi folli dei traghetti

Vacanza a caro prezzo per i turisti che vengono in traghetto a Olbia.

Una famigliola che sta progettando le vacanze per venire in Sardegna lo sa bene a cosa deve prepararsi. Un viaggio in traghetto costa quasi quanto una crociera sul Mediterraneo, con tariffe che arrivano a più di 800 euro, andata e ritorno.

Se una famiglia con due figli minori, un’auto da portare nell’Isola (per risparmiare sul noleggio) e una cabina per 4 vuole venire a Olbia nel mese di luglio, deve affrontare delle spese assurde: ben 878,83 euro. In più i costi dell’alloggio, del ristorante e tutte le normali spese che affrontano i viaggiatori. I prezzi per venire a Olbia, che ogni anno sono sempre più cari, sono ingiusti per chi è di ceto medio e vuole godersi il bellissimo mare della Gallura, tanto invidiato nel mondo. Rincari anche nei biglietti aerei, anche se sarebbe la soluzione che farebbe risparmiare un pochino i vacanzieri. Tuttavia, molti scelgono la nave per non affrontare le spese di noleggio di un’automobile. Ma i prezzi sono impossibili.

