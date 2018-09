Ztl attiva 24h.

L’amministrazione comunale di Olbia comunica che a partire da oggi 3 settembre 2018 dalle ore 15 sarà attiva la Ztl 24 h. L’area interessata è: quella di Corso Umberto I, nel tratto tra viale Principe Umberto e piazza Regina Margherita e alcune delle vie che intersecano col Corso, e precisamente: via Tempio, dall’intersezione con via Tigellio a quella con Corso Umberto I, via delle Terme, dall’intersezione con via Acquedotto Romano a quella con corso Umberto I, via Catello Piro, dall’intersezione con corso Umberto I a quella con via Garibaldi.

LEGGI ANCHE LA RINASCITA DEL CORSO DI OLBIA

Ci sarà la possibilità di usufruire della finestra oraria 7-11 per l’effettuazione delle operazioni di carico-scarico merci negli appositi stalli. Grande soddisfazione per i commercianti del centro storico di Olbia, che da sempre difendono la zona a traffico limitato e invitano tutti i cittadini a frequentare il cuore della città. Il centro storico di Olbia sta diventando un piccolo centro d’affari e secondo molti commercianti è anche merito della nascita della Ztl.

(Visited 221 times, 235 visits today)