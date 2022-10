Donazioni alla Caritas per la madre morta dopo il parto

Giovanna Satta è la giovane madre morta a Sassari dopo aver messo al mondo la terza figlia e la Caritas di Padru sta gestendo la mobilitazione per aiutare il marito e le altre bimbe di uno e tre anni. “La solidarietà è stata immediata e abbiamo già raccolto fondi per esequie e tumulazione – assicura Antonello Idili, sindaco di Padru -. Ma il sostegno per le tre bambine servirà a lungo termine e abbiamo pensato che la soluzione migliore sia affidarci alla Caritas per la gestione sicura di eventuali donazioni”.

Oggi il primo cittadino ha incontrato il parroco e i servizi sociali del Comune per organizzare gli aiuti al vedovo Stefano con le sue tre piccole bambine. “La Croce Rossa e la Caritas si sono subito messe in moto, ma anche nelle scuole stanno raccogliendo fondi – spiega -. Stiamo avviando un percorso co esperti che guideranno il padre ad affrontare questa difficile situazione. Il supporto continuerà nel tempo, per lui e le bambine. Anche come Comune diamo il nostro contributo. Questa tragedia ha sconvolto tutti ed è stata immediata la solidarietà spontanea della comunità”. Il dolore per le tre piccole rimaste senza madre non ha confini, anche alla redazione di Gallura Oggi sono arrivate dalla Penisola richieste su come sia possibile aiutare la famiglia di Giovanna.

“Faremo il possibile per dare il nostro sostegno – assicura il parroco di Padru, don Michele Vincis -. Il vescovo di Ozieri mi ha subito chiamato per garantire il sostegno e la carità da parte di tutta la diocesi”. Per evitare l’arrivo degli sciacalli con carte prepagate o raccolte fondi fraudolente, don Michele si mette a disposizione per fare da garante. “Qualunque donazione può essere fatta alla Caritas – assicura -. Così avremo la possibilità di gestire nel modo migliore quei soldi, che potranno servire per aiutare una famiglia che ora si trova in grande difficoltà“.



Ecco gli estremi forniti dal parroco:

Parrocchia San Michele, Padru

Iban: IT04B0101572110000000000550

Causale: sosteniamo Stefano e le figlie.