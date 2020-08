La tragedia a Porto Pollo.

Una nuova tragedia, quest’oggi, in Gallura. Un 44enne di Genova è morto annegato, nel pomeriggio, verso le 18, nelle acque antistanti Porto Pollo, nel comune di Palau. L’uomo stava facendo un giro in gommone, quando il natante si è ribaltato.

Inutili i tentativi di soccorrerlo. La Guardia costiera, arrivata sul posto, ha cercato di disincastrare la vittima per portarla in salvo. E anche il 118 ha inviato sul posto l’elicottero dalla base di Alghero.

Ma quando il 44enne è stato riportato in superficie non c’era più nulla da fare. L’uomo è morto purtroppo annegato. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

