Il diciottenne aveva militato nell’Olbia Rugby.

Il giovanissimo centauro Lorenzo Buffa, studente del’Istituto Tecnico Deffenu rimasto vittima in un grave incidente stradale la scorsa notte a Pittulongu, ha creato sconforto anche nel mondo del rugby olbiese.

“Lo ricordo per la sua pacatezza, la sua educazione e la sua timidezza – afferma il suo ex allenatore nelle giovanili dell’Olbia Rugby Luigi Piredda -. Si distingueva dagli alrti ragazzi, più introverso e taciturno, educatissimo e costantemente seguito da due genitori premurosi e disponibili che lo accompagnavano regolarmente al campo di allenamento nonostante i difficili orari di lavoro spesso discordanti con quelli degli allenamenti”. E proprio la costanza negli allenamenti gli aveva permesso di individuare il proprio ruolo in campo e fuori. “Si era perfettamente inserito nel gruppo, e la sua forza di spinta ci aveva consentito di individuare il suo ruolo, in mischia”

“Era un bravissimo ragazzo, estremamente educato, e sapeva farsi benvolere da tutti – afferma Marco Buioni, ex presidente dell’Olbia Rugby all’epoca in cui Lorenzo aveva fatto il percorso nelle giovanili -. Lascia una mamma, un papà, un fratello con cui condivideva la passione per le moto, e tanti amici, distrutti dal dolore”.

Non c’è nulla di concreto ancora, ma l’Olbia Rugby sta pensando di intitolare a Lorenzo un memorial giovanile.

(Visited 336 times, 113 visits today)