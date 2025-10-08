Palau ricorda Cinzia Pinna tra silenzio e lutto della comunità

Il ricordo di Cinzia Pinna a Palau.

Per giorni, l’amministrazione comunale di Palau era rimasta in silenzio sulla tragedia avvenuta nella tenuta di Conca Entosa, limitandosi a poche parole del sindaco Francesco Manna e alla sua presenza ai funerali di Cinzia Pinna a Castelsardo. Solo recentemente la maggioranza ha pubblicato un lungo post su Facebook, spiegando di aver atteso per rispettare il momento drammatico che aveva profondamente scosso le comunità di Palau, Arzachena e Castelsardo.

Il comunicato ricordava il funerale del 4 ottobre, sottolineando che il sindaco aveva rappresentato l’intera comunità nell’ultimo saluto alla giovane vittima, strappata prematuramente alla vita a 33 anni. La cerimonia si era svolta tra una folla numerosa e un silenzio intenso, rotto solo dal canto funebre. Gli amministratori hanno evidenziato come Palau, nota per la sua ospitalità e il turismo, non debba essere identificata con la tragedia, pur riconoscendo la necessità di affrontare i problemi esistenti e prevenire ulteriori drammi.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui