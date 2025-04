Carboil, azienda leader sul mercato nazionale per il rifornimento di carburanti per aeromobili, da oltre 60 anni eccellenza nel settore dell’into-plane fuelling in Italia. Con più depositi, più mezzi e strumenti e un volume crescente di litri distribuiti, Carboil ha costruito un percorso in continua ascesa, puntando dritto al futuro.

Grazie all’esperienza e alla conoscenza di una classe di professionisti unica nel suo genere, Carboil mantiene gli standard più elevati nel settore. La nostra presenza capillare e strutturata su tutto il territorio italiano ci permette di fornire soluzioni efficienti, veloci e affidabili, offrendo la migliore esperienza possibile nel campo del rifornimento di carburante per aeromobili.

Unisciti a noi: Posizioni Aperte per Autisti Aviorifornitori a Olbia

Carboil è alla ricerca di nuovi talenti per la sede di Olbia aeroporto. Se sei un professionista del settore e possiedi i requisiti giusti, potresti essere la persona che stiamo cercando.

Requisiti richiesti:

Idoneità fisica all’impiego;

Patente di guida CE;

Carta di qualificazione del conducente CE;

Certificato di Formazione Professionale A.D.R. di tipo BASE con specializzazione di tipo CISTERNA;

Carta tachigrafica per cronotachigrafo digitale;

Cittadinanza italiana o permesso di soggiorno valido.

Come candidarsi:

Invia il tuo Curriculum Vitae all’indirizzo email: risorseumane@carboil.it. Non perdere l’opportunità di far parte di un team d’eccellenza e contribuire al successo di Carboil nel settore del rifornimento di carburanti per aeromobili.

Carboil continua a crescere e a innovare, mantenendo sempre al centro l’efficienza e l’affidabilità delle sue operazioni. Il link è il seguente: https://www.carboil.it/careers/

