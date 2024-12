Ciro Grillo, in aula il consulente della difesa. Al vaglio video e chat

L’udienza del processo per presunto stupro di gruppo per cui è imputato anche Ciro Grillo.

Oggi, 16 dicembre, si è svolta a Tempio una nuova udienza del processo a Ciro Grillo e i suoi amici, accusati di stupro di gruppo. In aula è intervenuto il tecnico informatico della difesa, Mattia Epifani, per esporre la sua consulenza di parte.

Già ascoltato il 23 settembre scorso, Epifani ha ripreso a illustrare, poco dopo le 11:45, la sua relazione basata sull’analisi dei dati, delle fotografie, dei video e delle interazioni estrapolati dai telefoni cellulari sequestrati agli imputati e alla presunta vittima.

Il processo, che si è svolto a porte chiuse, l’ultima udienza del 2024, è la penultima prima del dibattimento, che comincerà nella primavera del 2025. Durante questa fase saranno esaminate altre consulenze.

Un passaggio cruciale è atteso il 17 febbraio, quando sarà chiamato a testimoniare Enrique Bye Obando, giovane norvegese considerato uno dei testimoni chiave della difesa. In passato il giovane non si è presentato in due occasioni al tribunale di Tempio Pausania, ma è stata confermata l’avvenuta notifica della convocazione per la prossima udienza.

I fatti risalgono a quasi 6 anni fa, ovvero alla notte tre il 16 e il 17 luglio del 2019, quando una studentessa italo-norvegese sarebbe stata violentata sotto effetto di alcolici da Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5s, da Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. I fatti sarebbero avvenuti nella villetta di proprietà della famiglia Grillo a Porto Cervo, dopo una serata trascorsa in discoteca dai quattro ragazzi e due ragazze.

