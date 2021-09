Sostano sulle dune a San Teodoro.

Piazzano l’ombrellone e la tenda sulle dune in spiaggia. Accade a Cala Brandinchi, spiaggia di San Teodoro, dove alcuni bagnanti, ignorando l’esistenza della staccionata di legno per preservarle, hanno deciso di sostare lo stesso con l’attrezzatura da mare.

L’episodio, che sta facendo molto scalpore, è accaduto stamattina, sotto gli occhi increduli delle altre persone in spiaggia ed è divenuto virale nel giro di poco tempo. Non è la prima volta che accade nella stessa spiaggia. Nel mese di luglio infatti la consigliera comunale Giulia Serra era stata aggredita da una donna solo per rimproverato la sua famiglia per aver sostato sulle dune di Cala Brandinchi.

