Maleducati nel nuovo parco di San Teodoro.

Appena inaugurato il nuovo parco di San Teodoro, inaugurato lo scorso 17 marzo, è già preso di mira dai maleducati. Tra le panchine e gli attrezzi ginnici, installati per rendere l’area verde fruibile per chi vuole fare un po’ di sport all’aperto, spuntano rifiuti di ogni tipo.

Cartacce, sacchi di plastica, lattine. Residui di chi ha fatto un pic nic, ma non si è preoccupato di gettare tutto negli appositi cestini di cui il parco ora è dotato. Contenitori della raccolta differenziata, presenti in alcune parti del giardino. L’inciviltà di alcuni ha scatenato alcune polemiche nel paese e qualcuno ha condiviso le immagini sui social. “Spesso si dà la colpa ai turisti del degrado in cui lasciano il paese durante l’estate, ma quando abbiamo a che fare con la maleducazione dei residenti locali allora nessuno ha nulla da dire”, si lamentano gli abitanti.