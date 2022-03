La nuova rete idrica di Tempio.

Entra in funzione la nuova condotta realizzata a Tempio Pausania al servizio delle utenze di via Murinu e via Bachelet. È un intervento che rientra nel piano delle manutenzioni straordinarie che Abbanoa sta portando avanti nelle reti idriche comunali con l’obiettivo di un maggiore efficientamento del sistema.

È stato realizzato quasi un chilometro e mezzo di nuove condotte grazie a un investimento di oltre mezzo milione di euro: si tratta di risorse attinte dal bilancio di Abbanoa che investe una quota dei ricavi delle bollette in interventi di efficientamento del servizio idrico integrato. I collegamenti delle nuove reti saranno eseguiti giovedì 3 marzo 2022 tra le 9 e le 15: in questa fascia oraria si verificheranno temporanee interruzioni nelle due strade e nelle vie Togliatti, Silla Lissia, Lentini, Azzena e Oggiano.

Il piano.

Il tratto di rete oggetto di interventi è stato individuato sulla base delle criticità evidenziate dai tecnici negli ultimi anni tenendo conto dell’entità delle perdite e dei costi di produzione della risorsa idrica andata dispersa, l’incidenza delle rotture e dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, della vetustà e delle caratteristiche dei materiali esistenti. In particolare, nelle strade interessate dagli ultimi cantieri si registravano importanti cali di pressione e fenomeni di torbidità che non consentivano di garantire un adeguato servizio alle utenze.

Le nuove reti.

Sulla base di questi criteri sono stati considerati prioritari gli interventi riguardanti la sostituzione di vecchie condotte di materiali più svariati e ormai al termine della loro vita. Al loro posto vengono installate nuove condotte in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta. Le reti saranno dotate di pozzetti di scarico e sfiati, saracinesche di intercettazione, allacci nuovi alle utenze fino al rifacimento delle nicchie di collegamento all’esterno delle proprietà private.