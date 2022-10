Il resort Valle dell’Erica è il più “green” d’Europa

Il resort Valle dell’Erica di Santa Teresa eletto migliore green resort d’Europa e d’Italia. Delphina hotels & resorts vince ai World Travel Awards 2022 come migliore gruppo alberghiero indipendente green d’Europa e migliore gruppo alberghiero italiano. Premiato anche il Resort & SPA Le Dune di Badesi, riconfermato migliore beach resort d’Italia. La catena simbolo dell’ospitalità a 5 e 4 stelle nel Nord Sardegna riconferma con la sua vittoria quattro importanti riconoscimenti agli “Oscar del turismo mondiale” 2022. Delphina è il gruppo alberghiero indipendente più green d’ Europa.

“I risultati raggiunti fino ad oggi sono la prova di come si possa fare impresa rispettando e valorizzando i territori – commenta Elena Muntoni, brand manager -. Questi premi ci riempiono di orgoglio e ci spingono a impegnarci sempre di più per offrire l’ospitalità gallurese che ci contraddistingue da 30 anni”.

Dal 2018 è in Elite, il progetto di Borsa Italiana per le aziende ad alto potenziale.

L’organizzazione dei World Travel Awards, i premi più ambiti dal mondo del turismo internazionale, ha premiato Delphina hotels & resorts come il gruppo alberghiero indipendente più green d’Europa e il Resort Valle dell’Erica è stato riconfermato “Europes’s Leading Green Resort” e ” Italy’s Leading Green Resort”, migliore green resort d’Europa e d’Italia nel 2022. Una vittoria che riconferma i successi ottenuti già nel 2021, a partire dal titolo di “Italy’s Leading Hotel Group 2022”, migliore gruppo alberghiero italiano, assegnato a Delphina hotels & resorts per il terzo anno consecutivo.