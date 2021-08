La statua della Madonnina di Santa Teresa.

Nelle ultime ore non si parla d’altro. La statua della Madonnina di Santa Teresa, realizzata in stile moderno ha scatenato la discussione sui social, la cui forma stilizzata ha fatto scattare associazioni e doppi sensi sulla femminilità, non proprio rispettosi della devozione che si dovrebbe comunque avere verso il simulacro.

Sicuramente quando l’autrice Maria Scanu ha voluto rendere omaggio ai naviganti con la statua della Madonna Stella Maris, realizzandola nel 1999, non pensava avesse generato questo equivoco e sopratutto non dopo ben 22 anni. I commenti sono partiti dalla pagina “Sardegna che passione” e la fotografia è diventata subito virale, scatenando in poche ore migliaia di reazioni e condivisioni.

Le reazioni sono divertenti e c’è chi si è spinto oltre, scrivendo una serie di battute. Non sono nemmeno mancate le polemiche, da parte dei più religiosi che non ci vedono nulla di equivocante nell’opera che da decenni domina la costa di Santa Teresa.

