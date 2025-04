Il ponte tra Sardegna e Corsica metterà fine ai disagi delle navi.

Dopo mesi di disagi legati al trasporto marittimo tra la Sardegna e la Corsica, la Regione ha annunciato un progetto rivoluzionario: la costruzione di un ponte che collegherà Santa Teresa Gallura a Bonifacio. L’opera, dal valore stimato di 200 milioni di euro, rappresenta una svolta storica nei collegamenti tra le due isole.

“È una giornata storica per la Sardegna e per i nostri collegamenti con la Corsica. Dopo anni di difficoltà legate al trasporto navale, possiamo finalmente garantire una connessione stabile e sicura tra le due terre,” ha dichiarato il presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde.

Il progetto è stato finanziato dal Ministero dei Trasporti Matteo Salvini, che ha sottolineato l’importanza strategica dell’infrastruttura: “Questo ponte sarà un simbolo di unione tra due popoli e faciliterà gli scambi commerciali e turistici. Un’opera fondamentale per la crescita economica della Sardegna e della Corsica.”

Anche la sindaca di Santa Teresa Gallura, Nadia Matta, si è espressa con entusiasmo: “Per la nostra comunità è una notizia incredibile. Da sempre siamo il porto principale per i collegamenti con la Corsica e ora avremo una via di accesso diretta, sicura e moderna.”

Secondo le prime indiscrezioni, il ponte sarà lungo circa 15 chilometri e verrà realizzato con materiali di ultima generazione per garantire resistenza alle condizioni marine e ai forti venti che spesso colpiscono lo stretto di Bonifacio. I lavori dovrebbero partire entro il 2026 e concludersi nel 2030.

Tuttavia, c’è un grosso problema che ostacola il progetto, nonostante entrambi i popoli, sardi e corsi, siano entusiasti dell’opera: Regione e Governo hanno dovuto bloccare il progetto per tutelare l’ultimo esemplare rimasto di una specie marina protetta: il pesce d’aprile. Nessun ponte dunque verrà costruito, ma chissà che l’idea non venga presa in considerazione in futuro. Per ora, i traghetti continueranno a essere l’unico mezzo di collegamento tra Santa Teresa di Gallura e Bonifacio.

