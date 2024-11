Stop all’isolamento, da dicembre torna il traghetto per la Corsica

Torna il collegamento tra Corsica e Sardegna.

Dopo lo stop per problemi tecnici, la Giraglia, che copre la tratta Santa Teresa-Bonifacio (Corsica), torna in servizio. Il sito della Moby ha aperto le prenotazioni, ma solo dal mese di dicembre. Attualmente è impossibile arrivare in Corsica (e viceversa).

Sono passati 13 giorni da quando le due isole sono rimaste senza un collegamento perché la Giraglia, unica nave che garantisce la tratta, si è fermata il 13 novembre e, nonostante la Moby avesse promesso un collegamento sostitutivo da Golfo Aranci a Porto Vecchio, questo non è arrivato. La situazione ha generato non pochi problemi per le aziende e aveva bloccato diversi passeggeri in Corsica. Si apprende inoltre che da marzo ci sarà una nave più moderna che collegherà Santa Teresa con Bonifacio, come ha anticipato la Rai.

La situazione ha creato diverse polemiche, che hanno costretto la Regione a intervenire ed è intervenuta anche la sindaca di Santa Teresa, Nadia Matta, che in un post sui social ha dovuto chiarire il 21 novembre scorso che l’amministrazione comunale non è rimasta in silenzio.

Così si è mobilitata per contattare il responsabile amministrativo della Moby, la quale ha comunicato che il danno è ordinario. “Tuttavia, nella giornata di domenica, abbiamo appreso che Moby stava organizzando l’istituzione di una nuova tratta, Golfo Aranci – Porto Vecchio, non potendo ripristinare quella di Santa Teresa-Bonifacio, per garantire il collegamento tra Corsica e Sardegna, come previsto dalla Convenzione stipulata fra la Regione e la Compagnia Moby, aggiudicataria del bando”, ha dichiarato Matta sul profilo.

Il Comune si è messo in comunicazione con il presidente dell’Autorità Portuale, chiedendo un incontro urgente. La Matta ha fatto sapere che incontrerà l’assessore ai Trasporti, insieme al sindaco di Bonifacio, il prossimo 3 dicembre.

