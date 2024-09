Arrestato con 26 dosi di cocaina pronte per lo spaccio

Arrestato con le dosi di cocaina.

Venerdì scorso, la polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un 35enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati al traffico di stupefacenti. L’uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

L’operazione è stata condotta dal Gruppo Falchi della Squadra Mobile di Cagliari, che da tempo seguiva il sospettato attraverso servizi di appostamento e pedinamento. Gli agenti hanno deciso di intervenire con una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’indagato, individuando un vano condominiale che, sebbene comune, era utilizzato dall’uomo per nascondere effetti personali.

All’interno del vano, gli agenti hanno trovato un involucro di cellophane contenente ventisei dosi di cocaina, per un totale di quasi 12 grammi, già pronte per essere distribuite sul mercato. Inoltre, sono stati sequestrati 185 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti il provento dell’attività di spaccio.

Dopo le procedure di rito, il 35enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima. Le forze dell’ordine continuano a monitorare la situazione per contrastare il traffico di droga nella zona.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui