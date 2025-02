I consigli di Adiconsum Sardegna su come risparmiare.

Adiconsum Sardegna, tramite i propri sportelli sul territorio, ha avviato una campagna a tappeto in tutta l’isola per aiutare gli utenti a risparmiare sulle bollette della luce.

“In questi giorni Arera, l’autorità che regola il servizio elettrico e gas, ha definito le procedure per consentire agli utenti vulnerabili dell’energia elettrica, prevalentemente over75, persone con disabilità e famiglie con difficoltà economiche, di passare dal Servizio Tutela della Vulnerabilità o dal Mercato libero al Servizio Tutele Graduali introdotto nel luglio del 2024 – spiega il presidente Giorgio Vargiu -. Si tratta di un regime che rimarrà in vigore fino a marzo 2027 e dove, grazie al meccanismo delle aste tra operatori, le tariffe praticate in bolletta sono sensibilmente inferiori, con un risparmio medio pari oggi a circa 113 euro annui a utente rispetto alle tariffe del servizio tutelato e almeno 190 euro sulle tariffe del Mercato libero”.

“Finora la possibilità di avvalersi dei benefici delle Tutele Graduali era preclusa agli utenti vulnerabili che avevano scelto un operatore del mercato libero o erano rimasti in quello tutelato – prosegue Vargiu – Grazie alle novità introdotte dal Ddl Concorrenza è finalmente consentito anche agli utenti più fragili passare al Servizio a Tutele Graduali e ottenere sensibili risparmi sulla bolletta della luce, ma tale migrazione dovrà avvenire entro la data del 30 giugno 2025, termine ultimo fissato dalla legge. I clienti vulnerabili che non richiederanno di entrare nel STG entro il 30 giugno 2025 e quelli che lo diventeranno dopo questa data, non potranno più richiedere di passare al STG”.

Per tali motivi Adiconsum Sardegna ha deciso di scendere in campo per fornire assistenza a tutti i consumatori interessati a migrare alle Tutele Graduali, mettendo a disposizione degli utenti i propri sportelli sul territorio dove esperti qualificati forniranno informazioni e supporto. Per prendere contatti con le sedi Adiconsum della Sardegna è possibile consultare la pagina https://www.adiconsum.it/sedi/?query=sardegna.

