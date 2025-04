“La Sardegna non è in Italia”, la gaffe indipendentista in televisione

Lo strafalcione sulla Sardegna a The Couple.

The Couple è appena iniziato e c’è già una gaffe, che ha coinvolto la Sardegna, ma è piaciuta agli indipendentisti. La prima puntata del nuovo programma di Canale 5 ha regalato i primi momenti esilaranti, dove un concorrente dello show condotto da Ilary Blasi, ha risposto che l’Isola non appartiene all’Italia. I più secessionisti del motto “Sardigna no est Italia”, hanno esclamato un “magari!”, mentre i più hanno riso come su altri strafalcioni dei concorrenti.

I concorrenti Danilo Mileto, in gara insieme al fratello Fabrizio, sono dunque diventati virali in rete. Dopo gli errori su Dante Alighieri, il concorrente deve far indovinare al fratello la Sardegna. Osserva l’immagine e lancia un indizio surreale: “Allora Fabri, è una regione in cui fa molto caldo, ma non è in Italia“. In studio cala lo stupore, rotto subito dalla voce incredula di Ilary Blasi: “Ma come non è in Italia? Certo che fa parte dell’Italia”. Nel frattempo, il pubblico tra risate e esclamazioni increduli reagisce all’uscita del concorrente pugliese, che tenta una spiegazione: sostiene di non aver visto bene l’immagine, a causa della posizione del fratello. La gaffe ha fatto il giro del web, sopratutto in Sardegna e c’è chi ha esultato tra gli indipendentisti.

