“Gravi ferite”. Ecco come è morto il fidanzato di Manola Mascia

Il giallo della morte di Paolo Durzu e Manola Mascia.

Anche Paolo Durzu, come la sua fidanzata, è morto a causa delle gravi ferite riportate dopo essere precipitato dalla scogliera di Cala Fighera. Lo ha stabilito l’autopsia, condotta dal medico legale Roberto Demontis, che ha confermato che entrambi hanno subito lesioni compatibili con una caduta.

Prende dunque sempre più piede l’ipotesi dell’incidente. Il dramma, avvenuto tra martedì sera e mercoledì mattina, sarebbe stato causato forse dal cedimento di un costone roccioso instabile nella zona impervia della Sella del Diavolo. Le indagini, condotte dalla Squadra mobile di Cagliari sotto la guida di Davide Carboni, proseguono per ricostruire gli ultimi attimi di vita della coppia. Dalle prime informazioni, non emergono segni di conflittualità o problemi personali: amici e familiari li ricordano come una coppia affiatata. Tuttavia, la famiglia di Manola Mascia aveva contestato questa versione, con accuse a Paolo Durzu e alla sua famiglia.

