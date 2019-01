Grande successo per l’inaugurazione della scuola dedicata al mondo del caffè

Intervenuti anche alcuni dei maggiori esperti del settore.

Grande successo a Sassari per l’inaugurazione del nuovo Centro di formazione Altascuola Coffee Training di Altogusto.

Il taglio del nastro nei rinnovati locali accanto alla sede aziendale di Altogusto, nella zona industriale Predda Niedda Nord, lunedì 14 gennaio, è stato l’occasione per una intera giornata dedicata al mondo del caffè: dalle 10 alle 20, davanti ai numerosi ospiti, si sono alternati gli interventi dei maggiori esperti del settore, con dimostrazioni pratiche e con l’esposizione di alcune macchine antiche usate in passato per la tostatura e la preparazione delle miscele.

Fra i vari interventi particolare rilievo hanno avuto quelli di Rosalia Becca, responsabile della formazione Altogusto, Giuseppe Musiu, finalista del Campionato italiano di Latte Art 2013/2017, Davide Spinelli, Campione italiano 2014 di Aeropress.

