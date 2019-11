Arzachena Academy, mister Giorico suona la carica per il derby: “Faremo una buona partita”

L’Arzachena Academy affronterà la Torres.

L’Arzachena Academy ha terminato l’allenamento di rifinitura in vista della trasferta sassarese per il derby contro la Torres. A margine dell’allenamento mister giorico ha suonato la carica ai suoi.

“Sarà una partita tosta – ha affermato Giorico -, entrambe le squadre hanno qualche giocatore in meno rispetto agli organici – tra squalifiche e infortuni -. La Torres per via delle squalifiche non dispone di tutti gli elementi”. Positivo il giudizio sulla squadra del mister dell’Arzachena dopo l’allenamento di rifinitura: “Ho visto la squadra in palla, consapevole di dover andare a giocare una partita senza alcun timore reverenziale. Siamo pronti a raccogliere qualcosa che in altre circostanze ci è mancato. Sono convinto che potremo fare una buona prestazione.”

Per il derby sardo contro la Torres Giorico ha convocato Cotardo, Murtas, Gentile T., Gentile P., Marinari, Patta, Santinon, Menichelli, Olivera, Petronelli, Carboni, Lolli, Rossi, Pozzebon, Ponsat, Islamaj, Peana, Celin, Jardel.

