Arzachena Calcio nuovamente sconfitta in trasferta

I giocatori di mister Giorico battuti a Novara nel turno infrasettimanale.

Ennesima sconfitta per l’Arzachena Calcio questa sera a Novara. La partita è finita 2 a 0 per i padroni di casa, anche se sono state davvero poche le emozioni nel corso della gara e anche l’Arzachena ha avuto l’occasione per andare in gol.

Il primo tempo finisce sullo 0 a 0, con Sanna che dopo aver vinto un rimpallo si presenta al tiro senza riuscire a battere il portiere avversario, e un gol su calcio di punizione annullato ai padroni di casa per fuorigioco. Un’occasione per parte e partita equilibrata che fa sperare in un risultato utile per gli smeraldini.

Il secondo tempo è stato fatale per l’Arzachena, che subisce gli attacchi degli avversari. Il primo gol del Novara arriva con un colpo di testa di Schiavi al 55’. I padroni di casa raddoppiano con il gol di Buzzegoli al 61’, con un velenoso sinistro da fuori area sui cui nulla può fare Ruzittu.

L’Arzachena Calcio è a soli 4 punti dalla zona salvezza e spera nella salvezza a tavolino per via della probabile radiazione della Pro-Piacenza, che verrebbe relegata all’ultima posizione in classifica d’ufficio e quindi alla retrocessione diretta, con la certa imminente penalizzazione di almeno 8 punti di Lucchese e Cuneo per irregolarità finanziarie, che potrebbe essere trasformata anche per queste ultime due società in retrocessione a tavolino il 30 gennaio, fatto che chiuderebbe automaticamente il discorso retrocessioni, salvando di conseguenza l’Arzachena. Nel frattempo, nonostante la possibilità di una salvezza a tavolino, sembra muoversi anche il mercato, con l’arrivo dato per imminente dalle voci di corridoio, del difensore centrale Loris Bacchetti, attualmente al Monopoli. Se l’acquisto fosse confermato, mancherebbe all’appello solo un centrocampista per il raggiungimento degli obiettivi di mercato dichiarati all’apertura della finestra invernale.

(Visited 104 times, 104 visits today)