Francesco Mei, Atletica Olbia, campione regionale dopo una caduta

Mei nella gara dei 1500 cade, ma poi si rialza, rimonta e vince.

Ci ha abituati alle sue imprese sportive Francesco Mei, giovane fuoriclasse di 18 anni dell’atletica olbiese, ma ieri notte è tornato da Cagliari con un titolo regionale su pista nei 1500m, in una rocambolesca gara che lo ha visto protagonista di una caduta, prima di rialzarsi, recuperare, superare e staccare i concorrenti negli ultimi 300m.

“Dedico la vittoria a mio padre, che crede sempre in me. Ho avuto un po’ di difficoltà dopo la caduta, però poi sono riuscito a riprendere i primi subito – afferma Francesco -. Sono soddisfatto perchè non è la mia specialità e non ho preparato la gara più di tanto. Tenevo molto ai 5000m e mi sono allenato soprattutto perquella distanza“.

E infatti nella distanza dei 5000m l’atleta è arrivato al secondo posto. “Sono soddisfatto del piazzamento e soprattutto del tempo. L’obbiettivo era di ottenere il tempo minimo per partecipare ai campionati italiani“.

Obiettivo centrato, con l’ ottimo tempo di 15’:14”.89 che gli dà diritto a partecipare ai Campionati Italiani Junior.

