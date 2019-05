Memorial Mario Capra per atleti di tutta la regione.

Sabato 4 maggio a Torpè, in Piazza Vittorio Veneto, a partire dalle ore 20:00, si svolgerà l’attesissima Gara regionale di Braccio di Ferro, dedicata per il sesto anno a Mario Capra.

L’evento, di rilevanza regionale, è aperto a tutte le associazioni sportive ed è suddiviso in categorie di peso. Categoria maschile per 65 kg, 70 kg, 80 kg, 90 kg, 100 kg. Braccio destro e braccio sinistro maschile 70 kg, 80 kg, 90 + 90 kg. Assoluto senza limite di peso. Categoria femminile unica. Categoria bambini e categoria bambini grandi, in base al peso.

Il costo di iscrizione comprensivo dell’ assicurazione sarà di 20 euro per gli adulti – per braccio destro e sinistro -, 5 euro per i bambini e le bambine, 10 euro per la categoria femminile.

I primi tre classificati di ogni categoria saranno premiati con delle medaglie. Per la categoria assoluta ci sarà un montepremi in denaro di 200 euro per il primo classificato, 150 euro per il secondo classificato e 100 euro per il terzo classificato.

Nel corso della serata verrà allestito un punto di ristoro con panini e bibite.

