Calcio, l’Olbia vince contro la capolista Modena

Basta la doppietta di Udoh nel primo tempo.

Allo stadio “Braglia” di Modena, l’Olbia conquista una vittoria per 1 a 2 contro il Modena, primo della classe con 71 punti, che capitola dopo 21 giornate di sfrenata corsa verso la vetta. La vittoria probabilmente più prestigiosa degli ultimi anni di Serie C.

Davanti a un avversario forte in tutti i reparti, l’Olbia ha accettato la sfida. I canarini al comando del gioco, i bianchi a difendersi con ordine e a distendersi con pericolosità alle prime occasioni utili. La prima conclusione della gara è proprio di marca olbiese: al 5′ Ragatzu si coordina bene ma il suo mancino è troppo centrale. Il Modena tesse la ragnatela di passaggi, l’Olbia rimane in agguato per spezzarne i fili. Succede al 12′ quando Travaglini innesca Biancu che avanza e calcia dai 20 metri non trovando lo specchio.

La prima occasione dei padroni di casa arriva così al 14′ su azione da corner: Armellino fa da sponda sul secondo palo per Scarsella ma il colpo di testa del centrocampista non è preciso. L’Olbia non sta a guardare e al 26′, dopo un’azione elaborata da Ragatzu e Udoh, va al tiro con La Rosa dal limite, la difesa emiliana respinge. Al 37′ Udoh inizia a scaldare il piede: la girata spalle alla porta non trova fortuna. Un minuto dopo è Ciocci a dover scaldare i guantoni sulla botta in controbalzo di Ciofani.

Al 42‘ l’Olbia affonda il colpo. Udoh si allarga sulla sinistra e riceve da Travaglini, ingaggia un duello con Piacentini, avanza verso l’area, lo punta, lo salta e poi fa partire la rasoiata vincente che passa tra una selva di gambe prima di battere Gagno sul primo palo. Ma non è finita, pochi secondi dopo Azzi si invola verso la porta e va a contrasto con Ciocci in uscita, poi, dentro l’area, calcia alto. Scampato il pericolo, l’Olbia colpisce ancora. Ragatzu calcia dal limite chiamando Gagno alla respinta laterale, Udoh appostato a fondo campo batte a rete ma il tiro traccia una linea parallela a quella di porta che pesca Travaglini dalla parte opposta. Il cross è ribattuto, la seconda palla spiovente messa in area no: Armellino prolunga per Udoh che controlla e batte ancora una volta a rete con un destro che passa sotto le gambe di Gagno.

Nella ripresa il Modena attacca con fare d’assedio sotto la Curva Montagnani, ma ancora non sa che per scalfire la compattezza degli uomini di Canzi non basteranno tutti gli assalti prodotti. Anche perché sulla strada della squadra di Tesser si posizionano un super Ciocci e una difesa a dir poco granitica. Il portiere bianco è subito decisivo al 46′ su Ciofani, ma deve capitolare al 55′ quando, dopo aver tolto dal sette il colpo di testa di Pergreffi, si vede superato dalla ribattuta di Ciofani. Il Modena ci crede e spinge, Canzi opera il primo cambio al 66′: Chierico per Biancu. E al 71′, i bianchi escono dai minuti di apnea andando al tiro con Ragatzu.

Gli ingressi di Giandonato e Saira per La Rosa e Udoh portano nuove energie in campo. Anche se al 75′ Ciocci è superlativo sul colpo di testa di Longo. L’ingresso di Ladinetti per Lella al 78′ completa il disegno del nuovo centrocampo bianco, mentre Giovannini all’80’ calcia forte da posizione ravvicinata trovando ancora una volta la serranda abbassata. La pressione dei padroni di casa non cala, ma la precisione e la lucidità sì, e il risultato resta invariato.

TABELLINO

Modena-Olbia 1-2 | 30ª giornata

MODENA: Gagno, Ciofani, Piacentini, Pergreffi, Azzi, Armellino (75’ Giovannini), Gerli, Scarsella (46’ Ponsi), Tremolada (46’ Duca), Minesso (60’ Longo), Ogunseye (46’ Mosti). A disp.: Narciso, Renzetti, Baroni, Magnino, Silvestri, Di Paola, Bonfanti. All.: Attilio Tesser

OLBIA: Ciocci, Brignani, Pisano, Emerson, Arboleda, La Rosa (73’ Giandonato), Lella (78’ Ladinetti), Travaglini, Biancu (67’ Chierico), Ragatzu, Udoh (73’ Saira). A disp.: Van der Want, Belloni, Occhioni, Mancini, Manca. All.: Max Canzi

ARBITRO: Michele Di Cairano (Ariano Irpino). Assistenti: Francesco Cortese (Palermo) e Federico Pragliola (Terni). Quarto ufficiale: Luca Zucchetti (Foligno).

MARCATORI: 42’ e 46’ pt Udoh, 55’ Ciofani (M)

AMMONITI: 60’ La Rosa, 64’ Ciocci, 68’ Travaglini, 72’ Udoh