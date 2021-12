Polisportiva Porto Rotondo, la strada è quella giusta.

Dopo il soddisfacente pareggio nel derby della Gallura contro il Budoni, mister Marini analizza i progressi del Porto Rotondo: “Una bellissima prestazione, di carattere, che da continuità alle ultime due prestazioni, e tanti segnali positivi al di là del punto conquistato. Nonostante il 2 a 1 ci siamo ributtati in avanti con veemenza pareggiando e sfiorando la rete del 3 a 2. Tutto questo davanti a una formazione che si potrebbe considerare “fuori classifica”, quasi “illegale”, che può dominare il campionato. Non abbiamo avuto paura. È un punto che fa morale più che classifica. Abbiamo perso qualche punto per strada nel girone d’andata, ma abbiamo avuto lo spirito di continuare a lottare. È venuto fuori il carattere, due gol bellissimi, una grande prestazione di tutti, ottimo atteggiamento, nel primo tempo non abbiamo subito un tiro in porta. Il loro primo tiro nello specchio della porta è stato il gol del pareggio, negli spazi in avanti Mulas e Murgia sono stati letali con Piemonte che ha rifinito benissimo. Ma anche Bruno, Saggia e Seddaiu a centrocampo hanno fatto molto bene, e sugli scudi anche la difesa, perché Muzzu, Varrucciu, Luciano e Pinna non hanno avuto paura e pur soffrendo non hanno concesso nulla. Nel secondo tempo nonostante i loro cambi importanti non abbiamo arretrato. Un’altra partita maiuscola sulla falsariga di quelle con la Nuorese e con l’Ossese. Siamo sempre la, adesso pensiamo alla partita col Ghilarza, siamo sempre in quella situazione di classifica e ci vorrà parecchio per riuscire a tirarsi fuori, ma dal punto di vista del carattere e dei segnali siamo contenti. Vanno sottolineati tutti isacrifici dei ragazzi e l’ottimo lavoro del preparatore atletico Graziano Rotelli, per l’ottima preparazione atletica che anche col Budoni alla fine del secondo tempo ci consentiva di cercare di vincere la partita“.

Alessio Mulas, autore della doppietta che ha fissato il risultato sul 2 a 2, commenta soddisfatto la prestazione della squadra, che ha mostrato maggior concretezza in attacco, come chiedeva mister Marini: “Per me è un periodo positivo. Oggi abbiamo fatto una bella partita contro una squadra forte e in salute. Nelle ultime partite abbiamo dimostrato che ci siamo, con sana cattiveria sportiva, che è fondamentale per una squadra che si deve salvare. Oggi siamo stati bravi a recuperare una partita in cui, dopo essere passati in vantaggio, abbiamo, o meglio ho, perchè mi assumo le mie responsabilità, fallito l’occasione per incanalarla su un certo binario portandoci sul 2 a 0, mentre poi abbiamo subìto pareggio e 2 a 1. Sono contento del risultato ma mi sento un po’ deluso perchè sono molto esigente con me stesso. Purtroppo ero anche nella traiettoria del tiro finale di Varrucciu, che sarebbe andato in porta”. Mulas aveva parlato nelle scorse settimane del problema di atteggiamento mentale della squadra, che reagiva solo quando ormai si trovava sotto di una o due reti: “Il problema non è risolto, ma stiamo approcciando meglio, stiamo entrando in campo con molta più cattiveria, ed è questa la squadra che dobbiamo essere fino all’ultimo. Questa è la strada giusta“.