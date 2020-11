Calcio, Olbia-Lucchese rinviata per Covid-19

Contagiati diversi giocatori della Lucchese.

Attraverso il c.u. n. 109/DIV, la Lega Pro ha disposto che la gara Olbia-Lucchese in programma domenica 1 novembre allo stadio Bruno Nespoli venga rinviata a data da destinarsi.

La decisione è stata presa in seguito all’istanza dei toscani resa che ha documentato di avere meno di 13 giocatori della prima squadra disponibili.

Il c.u. 54/L del 6 ottobre 2020 della Lega Pro al punto 2 delle “Disposizioni gare Lega Pro- Emergenza Covid-19” prevede che “la gara sarà regolarmente disputata, purché la società in questione, una volta ottenuti i risultati dei (predetti) test/accertamenti, possa schierare almeno 13 calciatori della rosa della prima squadra – tra i quali almeno un portiere – che siano risultati negativi al virus SARS-CoV-2. Qualora siano disponibili meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra – tra i quali almeno un portiere – che siano risultati negativi al virus SARS-CoV-2, su istanza del club interessato, la Lega potrà autorizzare il rinvio della gara e la riprogrammazione della stessa alla prima data utile. Qualora non sia possibile, nel rispetto della calendarizzazione in essere, la riprogrammazione della gara entro il termine della stagione regolare, l’istanza di rinvio sarà rigettata e la gara verrà regolarmente disputata.

(Visited 66 times, 66 visits today)