Calcio, l’Olbia rinnova i contratti di Van der Want, Demarcus e Belloni

I bianchi stanno organizzando la squadra per il prossimo campionato.

L’Olbia annuncia di aver rinnovato il contratto col portiere Maarten van der Want e con il centrocampista Antonio Demarcus fino al 30 giugno 2022 e di aver stipulato il primo contratto da professionista del centrocampista Luca Belloni fino al 30 giugno 2024.

VAN DER WANT. Nato a Delft, in Olanda, il 15 gennaio 1995, il portiere si appresta, a disputare la settima stagione consecutiva con l’Olbia, la sesta in Serie C dopo la promozione conquistata al culmine dei playoff di Serie D nel 2016. Arrivato in Sardegna nell’estate 2015 dopo l’esperienza alla Virtus Entella, il portiere ha totalizzato in maglia bianca 47 presenze tra campionato e Coppa Italia.

DEMARCUS. Classe 2000 originario di Ozieri e Pattada, il centrocampista è un prodotto del vivaio olbiese, acquistato nel gennaio 2017 dalla San Nicola Ozieri, club con il quale aveva esordito in Prima Categoria. Scalate le categorie giovanili, nella stagione 2018/2019 realizza 12 reti nel campionato Berretti, mentre in quella successiva, il 12 gennaio 2020, debutta in Serie C sul campo della Giana Erminio. Complessivamente, ha maturato nei professionisti 20 presenze in maglia Olbia tra campionato e Coppa Italia.

BELLONI. Il centrocampista ha sottoscritto con l’Olbia il proprio primo contratto da professionista. L’accordo sarà valido fino al 30 giugno 2024. Nato a Olbia l’8 maggio 2003, Belloni ha scalato tutte le categorie del settore giovanile dell’Olbia arrivando a esordire in prima squadra, non ancora sedicenne, il 4 maggio 2018 nel corso della gara vinta per 1-0 contro la Pro Vercelli, quando prese il posto di Ragatzu nei minuti finali. Nell’ultima stagione, che l’ha visto scendere in campo in 13 occasioni, è arrivato invece il primo gol in carriera, quando al 79′ di gioco, ha siglato la rete del 3-3 nella gara interna contro il Novara disputata lo scorso 25 aprile.

