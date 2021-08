Calcio, il Porto Rotondo conferma Ruzzittu in attacco

L’attaccante vestirà anche quest’anno la maglia biancazzurra.

Il Porto Rotondo ha da poco ripreso gli allenamenti in vista del prossimo campionato di Eccellenza, ormai alle porte. Tra le conferme, rispetto alla parte finale dello scorso campionato, Danilo Ruzzittu, ex attaccante della Torres con trascorsi in Serie C con l’Arzachena.

“La mia idea è stata sempre di rimanere al Porto Rotondo – afferma Ruzzittu -, perché sapevo che saremmo rimasti quelli dell’anno scorso e che sarebbero arrivati dei rinforzi. E poi, casa è casa. Mi è arrivata qualche proposta da alcune squadre, sopratutto di pari categoria, ma la mia idea è rimasta sempre quella. Ho tanta voglia di iniziare, di fare bene e chissà, magari riesco anche a rilanciarmi. Sicuramente darò, e daremo insieme ai miei compagni, il 110% in campo tutte le partite.”

“Gli obbiettivi sono quelli di fare bene come squadra – afferma l’attaccante -, cercare di entrare subito in forma e prendere più punti possibili sin dalle prime partite, in modo da raggiungere quello che è il nostro obbiettivo, la salvezza. Personalmente spero di fare un bel campionato con qualche gol e divertirmi insieme ai miei compagni raggiungendo il nostro obbiettivo”.

La squadra ha uno zoccolo duro ben delineato. “Siamo una buona squadra, e quando siamo in forma, come abbiamo dimostrato, possiamo mettere in difficoltà chiunque. Siamo più o meno gli stessi delle ultime partite, sicuramente ora ci conosciamo di più e col passare del tempo miglioreremo anche in quelli che sono i nostri limiti. Con la testa giusta e la voglia di fare bene ogni domenica che ci contraddistingue possiamo levarci belle soddisfazioni. Ma prima pensiamo a salvarci”.

