Calcio, Promozione Girone B. I risultati delle squadre della Gallura

Vincono solo Oschirese e Ilvamaddalena.

FONNI 2 – 0 CALANGIANUS Il Calangianus ha guadagnato i sei punti in classifica in partite giocate in casa. Anche oggi i giallorossi non riescono a invertire la tendenza negativa in trasferta. 2 a 0 a Fonni per i locali, con rete di G. Cadau e un’autorete dei galluresi.

LANTIERI SASSARI 2 – 1 LUOGOSANTO Il Luogosanto perde a Sassari per 2 a 1 e rimane fermo a 10 punti. Per la Lantieri hanno segnato A.Sannia e V.Igiene. Per il Luogosanto in rete M. Degortes.

OSCHIRESE 4 – 0 MACOMERESE Exploit dell’Oschirese, che vince contro la terza forza del campionato e si porta a ridosso delle prime posizioni con 11 punti. Le reti sono state siglate da D. Budroni, A. Chirigoni, S. Maranzano e D. Sotgia.

SAN TEODORO 0 – 1 ILVAMADDALENA L’Ilvamaddalena vince contro un sorprendente San Teodoro e rimane prima in classifica con 19 punti insieme al Thiesi. Il San Teodoro rimane a zero punti in classifica, ma la prestazione è stata convincente e fa ben sperare per le prossime partite, con le dirette concorrenti per la salvezza che sono sempre a distanza di pochi punti. La rete della partita è stata segnata da S. Gallo.

