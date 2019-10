Calcio, Serie D: pareggio per Arzachena, il Budoni perde in trasferta

Giornata agrodolce per le galluresi, solo l’Arzachena porta a casa un punto.

ARZACHENA ACADEMY 1 – 1 PRO CALCIO TOR SAPIENZA L’Arzachena ospita una squadra in salute ma davanti al proprio pubblico cerca punti. Sono gli smeraldini a passare in vantaggio col gol di Rossi al 13′ del primo tempo. Pochi minuti dopo, al 19′, Panella ha portato in parità il Tor Sapienza con un tiro dalla trequarti che ha fulminato il portiere biancoverde. Il punto guadagnato basta all’Arzachena per superare n classifica l’altra gallurese Budoni e il Lanusei.

APRILIA RACING 1 – 0 BUDONI Il Budoni perde in casa dell’Aprilia Racing dopo aver chiuso sul risultato di 0 a 0 il primo tempo. Il gol partita è stato messo a segno da Daniele Corvia al 4′ del 2°tempo. Il Budoni scivola al 15′ posto in compagnia del Lanusei

