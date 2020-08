I corsi dell’Asd Angedras Taekwond.

Dopo lo stop a causa del Covid di marzo scorso, l’Asd Angedras Taekwondo del maestro Antonio Carta riprende i corsi per la stagione 2020/2021. Le lezioni si terranno il martedì, giovedì e sabato, dalle 17.30 alle 18.30 per i bambini, e dalle 20.30 alle 21.30 per gli adulti, sabato dedicato ai soli agonisti, sempre presso il Planet Fitness, in zona industriale, ad Olbia.

Il maestro Carta torna in palestra con la speranza che questa stagione possa essere entusiasmante e ricca di medaglie, come le passate stagioni quando l’Angedras Taekwondo ha ben figurato sia ai campionati italiani cadetti, sia durante alcuni raduni entry stage col direttore tecnico della nazionale italiana di forme.

“Non è un momento facile per nessuno, ma la vita va avanti. L’attività fisica è una parte fondamentale della nostra quotidianità, perciò nonostante il Covid riprendiamo le lezioni, attenendoci scrupolosamente alle linee guida che la Fita, la nostra federazione e il ministero della sanità e il ministero dello sport ci hanno comunicato. Riusciremo in sicurezza ad allenarci e divertirci come abbiamo sempre fatto”, ha affermato il maestro Carta.

(Visited 56 times, 57 visits today)