Scomparsa di Michael, l’appello della mamma all’amica che era con lui

Nuovo appello dopo la scomparsa di Michael Frison.

Sono passati ormai quasi due mesi alla scomparsa di Michael Frison dalle campagne di Luras. Del 25enne italo-inglese non si hanno più notizie dall’8 luglio scorso e la mamma del giovane ha pubblicato un nuovo appello rivolto a una sua amica.

Emergono dunque dettagli nella vicenda della scomparsa del 25enne, dall’appello della madre Cristina Pittalis. Una ragazza inglese era in compagnia di Michael ed è stata l’ultima ad averlo visto. Nell’appello social, la donna, scrive: ”Sto cercando l’amica di Michael, colei che per ultima l’ha visto in vita. Colei che quando è stata ospitata dalla comunità di Luras ha dichiarato essere la fidanzata di Michael. Sempre lei, quella che non ha aspettato un attimo ad andarsene, anziché collaborare con le autorità e con me nella ricerca del mio amato figlio”.

La mamma ritiene che la giovane potrebbe fornire informazioni utili per capire bene cose sia successo a Michael negli attimi prima di sparire e ha fornito una descrizione fisica della giovane donna. ”Alta 1.50cm, capelli mossi, scuri, lunghi alle spalle, di carnagione mulata – si legge nell’appello -. con tatuaggi nelle braccia e nella mano sinistra un tatuaggio henna, occhi castano scuro. Originaria del Jersey (UK), madre tailandese, padre inglese ma con famiglia italiana, non parla italiano. Son venuta a sapere che ha pernottato nel nord Italia (vicino al Lago Maggiore) nei giorni antecedenti il suo arrivo in Sardegna. Prese un volo da Milano Malpensa su Alghero Fertilia, il giorno 8 luglio di sera tardi. Queste cose me le ha raccontate mio figlio Michael e sono libera di condividerle con voi, a mia discrezione!”

