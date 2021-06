Eccellenza, ultima in casa del Porto Rotondo con reti di Ruzzittu e Romanelli

Ritmi alti nonostante il caldo.

Bella partita a Olbia e grande ritmo, nonostante i 30 gradi, tra Porto Rotondo e San Marco Assemini, con la vittoria per 3 a 1 degli olbiesi.

Primo tempo senza reti, con una grossa occasione non finalizzata da Ruzzittu e un’altra creata da Bulla che conclude di poco a lato. Infine, Bruno coglie la traversa con un insidioso tiro da fuori area.

I gol tutti nella ripresa. Al 9′ Orecchioni sale sulla destra e lancia in area Ruzzittu, che in diagonale batte il portiere avversario. Al 18′ ancora Ruzzittu, su punizione dal limite dell’area, batte il portiere della San Marco, che risponde con Mastromarino, che trova il gol della bandiera al 35′ su calcio di punizione dal limite. Chiude al 41′ Romanelli, che riceve un pallone filtrante di Fiori e scocca un destro dal limite che coglie il palo prima di terminare in gol.

Porto Rotondo: Deiana F., Seddaiu, Muroni, Saggia, Muzzu, Orecchioni, Bulla, Bruno, Mulas, Pala, Ruzzittu. In panchina: Melis, Luciano, Rassu, Fiori, Romanelli, Fresu, D’Auria, Vitiello, Deiana D. Allenatore: Marini.

San Marco Assemini: Galasso, Atzori, Sanna, Balistreri, Porcu, Jah, Podda, Marongiu, Camba, Mastromarino. In panchina: Monni, Mattana, Cirino, Stochino, Idda, Zanda, Scalas. Allenatore: Atzei.

Arbitro: Senes (Cagliari).

Reti: 9’2t Ruzzittu (PR), 18’2t Ruzzittu (PR), 35’2t Mastromarino (SMA), 41’2t Romanelli (PR).

I RISULTATI

Porto Rotondo 3 – 1 San Marco Assemini

Bosa 2 – 2 Castiadas Calcio

Nuorese Calcio 1930 3 – 4 Polisportiva Ossese

Atletico Uri 1 – 0 Guspini Calcio

LA CLASSIFICA

1 Atletico Uri – 36 punti

2 Polisportiva Ossese – 28 punti

3 Castiadas – 19 punti

4 Guspini Calcio – 18 punti

5 Porto Rotondo – 11 punti

6 Nuorese Calcio – 11 punti

8 San Marco Assemini – 7 punti

8 Bosa – 6 punti

