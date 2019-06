“Gioco come sono”: Gigi Datome annuncia l’uscita del suo libro

Prevista anche una presentazione a Porto Rotondo.

Il campione di pallacanestro di Olbia, 31 anni, pubblica un libro autobiografico scritto a 4 mani col coautore Francesco Carotti.

A darne l’annuncio è stato lo stesso campione di Olbia. “Con emozione vi annuncio che il 2 luglio nelle librerie di tutta Italia troverete il mio libro: ‘Gioco come sono‘, edito da Rizzoli. È un progetto che portiamo avanti con Francesco Carotti ​ (coautore) da qualche mese. Parliamo di me, delle mie esperienze tra Sardegna, Roma, America e Istanbul. Pallacanestro come leitmotiv ma non tema principale. Spazio al dietro le quinte, ai sentimenti e alle mie speranze da giovanissimo, divenute obiettivi da raggiungere, lepri da rincorrere”, spiega il popolarissimo capitano della nazionale italiana di basket. In “Gioco come sono” il campione, racconta la sua vita e la sua filosofia sul basket attraverso alcuni oggetti simbolo della sua carriera, che si è svoltain giro per il mondo con squadre come Siena, Roma, Detroit Pistons, Boston Celtics e infine in Turchia, nella corazzata Fenerbahce. Il libro è pieno di episodi ambientati in campo e in spogliatoio, ricco di retroscena e riflessioni che farà felici tutti gli appassionati di pallacanestro.

Numerose le date delle presentazioni in tutta Italia. C’è anche Porto Rotondo, il 17 luglio.

