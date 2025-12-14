Kan Judo Olbia, grande partecipazione al 21° Trofeo Baby Ippon “Memorial Gioele Putzu”

Una giornata di sport e memoria al Palasport Amedeo Deiana con la Kan Judo Olbia.

Olbia ha ospitato una giornata di sport giovanile che ha unito agonismo, partecipazione e ricordo. Al Palasport Amedeo Deiana, nel parco Fausto Noce, si è svolto il 21° Trofeo regionale Baby Ippon – Memorial Gioele Putzu, organizzato dalla storica società kan judo olbia, attiva dal 1985.

L’evento ha segnato il ritorno della manifestazione dopo cinque anni di assenza e ha richiamato un pubblico numeroso, composto da famiglie, tecnici e appassionati provenienti da tutta la Sardegna. La risposta degli atleti e degli spettatori ha confermato il valore sportivo e sociale dell’iniziativa.

Il ritorno del Trofeo Baby Ippon.

La manifestazione, ideata e diretta dal maestro Angelo Calvisi, cintura nera 6° dan, ha coinvolto centinaia di bambini tra i 4 e gli 11 anni. Gli incontri si sono svolti su tre tatami allestiti all’interno dell’impianto sportivo, con la partecipazione di società provenienti da Cagliari, Nuoro, Pirri, Sassari, La Maddalena e altri centri dell’isola.

I giovani judoka hanno dato vita a spettacolari incontri al rispetto delle regole e allo spirito educativo del judo, sotto lo sguardo attento di un pubblico che ha riempito gli spalti per l’intera durata della giornata.

Lo spettacolo e il coinvolgimento dei più piccoli.

Accanto alla parte sportiva, l’organizzazione ha curato momenti di intrattenimento pensati per i più piccoli. Durante le pause si sono alternati spettacoli musicali, mascotte e animazioni che hanno coinvolto atleti e famiglie. La presenza di figuranti in costume natalizio ha contribuito a creare un clima di festa, rendendo l’evento adatto anche ai bambini alla prima esperienza agonistica.

Il momento dedicato a Gioele Putzu.

Uno dei passaggi più intensi della giornata è stato il momento commemorativo dedicato a Gioele Putzu. L’organizzazione ha proposto un breve filmato sulla sua esperienza sportiva, seguito da un momento di raccoglimento condiviso da tutti i presenti. I genitori del giovane atleta hanno partecipato alla cerimonia, che ha mantenuto un tono sobrio e rispettoso, in linea con lo spirito educativo della manifestazione.

I risultati degli atleti del Kan Judo Olbia.

La kan judo Olbia ha schierato 41 atleti, provenienti da un settore giovanile che conta circa cento baby judoka. I risultati hanno confermato il lavoro svolto dalla società.

Medaglie d’oro: Senes Maximilian, Lorenzo Palumbo, Luca Fontana, Carlo Floris, Diego Pinna, Alessandro Varrucciu, Roberto Morittu, Emanuele Iorio, Eva Gargano, Maria Vittoria Solinas, Adele Brandanu; Medaglie d’argento: Viola Tanzi, Giorgia Deiana, Nicolas Canu, Emanuele Carta, Aris Alberto, Emanuele Bonelli, Diego Cavada, Giovanni Ruiu, Federico Pattitoni, Gabriele Sotgiu, Marzio Fiorina, Marco Varrucciu, Gabriel Toma, Greta Minissale; Medaglie di bronzo: Matteo Fiori, Nino Mura, Nicolò Scanu, Liam Deconink, Pietro Marche, Mattia Bonomo, Francesco Campus, Andrea Emma, Nathan Ventroni, Giada Manunza, Ginevra Ghera, Francesca Sanna, Yakoub Sanli.

Il supporto delle istituzioni e dello staff.

La manifestazione ha ricevuto il patrocinio dell’assessorato del Comune di Olbia e la collaborazione dell’Asd Pallavolo Olbia. L’organizzazione ha coinvolto circa ottanta componenti dello staff, con il supporto degli sponsor che hanno contribuito alla riuscita dell’evento.

