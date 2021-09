Mister Simone Marini sulla vittoria del Porto Rotondo: “Grande prova”

Gli olbiesi hanno vinto 4 a 2 contro il Li Punti.

Il Porto Rotondo ha vinto ieri nel turno infrasettimanale casalingo contro il Li Punti, sorpassando i sassaresi in classifica. Un 4 a 2 con le reti di Ruzzittu, Saggia e Mulas nel primo tempo e la rete finale di Ruzzittu in apertura di ripresa – reti di Oggiono nel primo tempo e Asara nel secondo tempo per il Li Punti.

“Abbiamo fatto una buona partita siamo partiti fortissimo, 1 a 0, poi 2 a 0 e abbiamo interpretato benissimo la partita – racconta Simone Marini, allenatore del Porto Rotondo -. Poi, dopo aver preso un gol su una palla inattiva, un calcio d’angolo, abbiamo attaccato subito, senza senza indugi, e fatto il 3 a 1. Ci sono stati anche episodi di possibili rigori in nostro favore. Poi nel secondo tempo abbiamo fatto subito il 4 a 1″.

Una vittoria mai in discussione, che ha evidenziato i progressi di tutti i settori della squadra, come aveva chiesto Marini domenica: “Molto solidi in difesa, molto cattivi davanti, con tante occasioni già nel primo tempo. Qualche volta abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio, però veramente bella prova nel complesso, di grande applicazione di tutti anche nella fase difensiva, a partire dagli attaccanti. L’attacco è andato molto bene, ben supportato da Piemonte che ha rifinito benissimo, molto bene anche i centrocampisti. Seddaiu nonostante la sua giovanissima età ha giocato da giocatore esperto, Saggia incontenibile, Pala ha dato grande qualità. Oggi veramente bene e anche la linea difensiva, ottima partita contro un avversario ostico e molto veloce. Abbiamo preso un gol su calcio d’angolo e l’altro su calcio di punizione e non abbiamo subito nessun’altro tiro, e anche se abbiamo subito due gol posso dire che abbiamo difeso molto bene“.

Tre punti che danno morale e consapevolezza in vista dei prossimi impegni: “Ci voleva, per dare continuità e per migliorare quello che abbiamo raccolto nelle partite precedenti, anche a causa di vari episodi. Adesso affronteremo due partite veramente difficilissime contro Villacidrese e Castiadas e arrivarci con questa vittoria ci dà coraggio“.