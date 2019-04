La gara di corsa, aperta a tutti, è alla trentunesima edizione.

Oggi si svolgerà la trentunesima edizione della StraOlbia, gara stracittadina di corsa su strada aperta a tutti, organizzata dalla PAO – Podistica Amatori Olbia Gallura Runners, con il patrocinio del Comune di Olbia, Assessorato allo Sport e della FIDAL.

Il percorso è stato ricavato nelle vie del centro città con partenza e arrivo a Corso Umberto fronte biblioteca comunale, nelle immediate adiacenze del palazzo comunale.

Il programma prevede delle gare competitive e non competitive con distanze diverse, a partire dalle ore 9:30.

I partecipanti dovranno avere con se copia del certificato medico in corso di validità almeno fino al giorno della gara incluso.

Il costo dell’iscrizione compressiva della tradizionale maglietta ricordo della 31^ edizione della StraOlbia è di dieci euro per le categorie Allievi, Junior, Promesse, Senior, tre euro per Esordienti, Ragazzi/e e Cadetti/e, mentre per la gara non competitiva è di 10 euro. Tutte le quote sono comprensive del costo della maglietta-ricordo.

Dalle ore 8.00 con termine alle ore 9.00 sarà allestita la segreteria presso il punto di partenza e arrivo, in Corso Umberto fronte Biblioteca Comunale, dove si completeranno le iscrizioni e sarà consegnata la maglietta ricordo con ritiro dei pettorali.P

