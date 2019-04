Taekwondo Terranova Olbia, un altro successo ad Alghero

Numerose medaglie in diverse categorie per la società di Olbia

La Taekwondo Terranova di Olbia – Kim Do Kwan di Berchidda ha partecipato lo scorso fine settimana al Torneo Regionale Poomsae di forme individuale, coppie, freestyle, parataekwondo maschile e femminile, presso il Palazzetto La Cunetta di Alghero. Al torneo hanno partecipato 26 Società con 330 atleti delle varie categorie.

La Taekwondo Terranova Olbia ha partecipato al torneo con 14 atleti nelle categorie Esordienti e Cadetti cn ottimi risultati.

Nella categoria Esordienti femminile, Paola Padre ha vinto l’oro.

Nella categoria Cadetti B femminile, oro per Alice Anedda e bronzo per Crasta Valeria.

Nella categoria Cadetti B maschile, oro per Matteo Ferinaio e bronzo per Riccardo Camporelli.

Nella categoria Cadetti A maschile, bronzo per Gabriele Camporelli.

Nella categoria Cadetti A femminile, oro per Rebecca Padre, argento per Chiara Piredda e Giulia Galbiati.

Infine, nella categoria Senior femminile, le cinture rosse vincono l’argento con Elena Crasta e le cinture nere il bronzo con Alessia Deiana.





(Visited 54 times, 4 visits today)