L’evento è aperto a tutti e gratuito.

Venerdì 15 novembre dalle ore 14 e fino alle 19.00, presso il museo archeologico di Olbia – Molo Brin -, il Comitato regionale FIGC LND ospiterà, in collaborazione con la Delegazione Provinciale della Gallura, l’esposizione delle quattro coppe del mondo vinte dagli azzurri nella storia della nazionale di calcio italiana.

La prima coppa del mondo è stata vinta dagli azzurri nella seconda edizione della competizione, nel 1934. Il mondiale si svolse in Italia e alla finale contro la Cecoslovacchia la squadra di Vittorio Pozzo vinse per 2 a 1.

Quattro anni dopo, in Francia nel 1938, gli azzurri, guidati ancora da Vittorio Pozzo, replicarono il successo, vincendo la finale contro l’Ungheria, con le doppiette di Silvio Piola e Gino Colaussi.

La terza coppa del mondo italiana è arrivata in Spagna, nel 1982. Competizione a cui hanno partecipato per la prima volta 2 squadre, e gli Azzurri di Enzo Bearzot ebbero la meglio sulla Germania, battendola 3 a 1.

La quarta coppa del mondo vinta dagli azzurri è arrivata in Germania il 9 luglio 2006. La nazionale, guidata dal commissario tecnico Marcello Lippi, per portare la coppa in Italia ha dovuto affrontare i supplementari e poi i calci di rigore, dove nessun giocatore italiano ha sbagliato, condannando la Francia di Zidane a tornare a casa a mani vuote.

Il tour delle 4 coppe del mondo in Sardegna partirà da Cagliari l’ 11 e il 12 novembre 2019, proseguirà a Oristano il 13 novembre, si sposterà a Nuoro il 14 novembre mattina, poi a Sassari dal 14 sera al 15 mattina, e infine a Olbia il 15 nel pomeriggio.

(Visited 290 times, 292 visits today)