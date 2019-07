Olbia Calcio, confermato Dalla Bernardina, in arrivo Verde dal Cagliari.

Il mercato dell’Olbia Calcio entra nel vivo.

L’Olbia Calcio sta muovendo dei passi importanti nel calciomercato estivo. Dopo aver annunciato l’acquisto dall’Arzachena del jolly difensivo e di centrocampo La Rosa e del giovane fantasista Doratiotto dal Cagliari Calcio, ieri è stato il turno del giovane Della Berardina, classe 1999, giovane difensore proveniente dal Cittadella, che era sbarcato a Olbia lo scorso inverno durante il mercato di riparazione invernale. Per Dalla Bernardina contratto fino al 30 giugno 2022.

La ciliegina sulla torta di questa prima parte del mercato estivo dovrebbe essere l’attaccante del Cagliari Calcio Francesco Verde, nato ad Aversa il 16 agosto 1999, alto 187 cm, attaccante prolifico che in campo ricorda Pavoletti per il senso del gol, ma molto più propenso a lottare su ogni pallone. Nel campionato Primavera ha totalizzato 10 gol in 24 partite.

A soli 10 anni venne acquistato dal Brescia. All’età di 16 anni approdò al Lumezzane in prestito, diventando capocannoniere nazionale del campionato Berretti. Tornato al Brescia per fine prestito, si scatenò nei suoi confronti l’interesse di numerosi club blasonati, tra cui Napoli e Cagliari, che alla fine riuscì a ingaggiarlo l’11 agosto 2018. Verde ha esordito in Serie A il 24 febbraio 2019 a Genova contro la Sampdoria, entrando al 79’minuto per sostituire l’altro acquisto dei bianchi, Riccardo Doratiotto. Il suo contratto con l’Olbia Calcio avrà durata triennale.

foto: www.mondoprimavera.com

