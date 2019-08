Olbia Calcio, domani esordio in campionato a Siena

Il Siena è una delle corazzata del girone.

Sessione di studio in sala video, e seduta tripartita in esercitazioni sulle palle inattive, rapidità e partitella finale ad alta intensità. È così che mister Filippi ha impegnato i bianchi nell’allenamento di rifinitura. Il mister non ha ancora diramato l’elenco ufficiale degli undici titolari, in modo da tenere tutti i giocatori concentrati per la sfida di domani contro il Siena, una delle squadre costruite per vincere il campionato, che può contare su giocatori di talento come Guberti.

L’allenatore in seconda dell’ Olbia Luca Raineri mette in guardia i suoi: “Ci aspetta una gara dura, questo lo sappiamo. Ma abbiamo grande fiducia nei nostri mezzi e nell’entusiasmo che ha contraddistinto l’atteggiamento dei ragazzi sin dal primo giorno di ritiro e che ci ha permesso di ben figurare in Coppa Italia. A Siena, contro una squadra candidata insieme al Monza a vincere il girone, andremo a giocarcela senza paura forti di un ottimo lavoro settimanale durante il quale abbiamo messo a punto diverse soluzioni tattiche”.

Non sarà della partita del “Franchi” Verde, che tornerà ad allenarsi a pieno regime all’inizio della prossima settimana.

Segue l’elenco dei convocati da mister Filippi per la trasferta Senese.

PORTIERI

Luca BARONE, Luca CROSTA, Maarten VAN DER WANT.

DIFENSORI

Gabriele DALLA BERNARDINA, Luca IOTTI, Luca LA ROSA, Andrea MASTINO, Francesco PISANO, Mattia PITZALIS, Davide ZUGARO.

CENTROCAMPISTI

Luca BELLONI, Roberto BIANCU, Nunzio LELLA, Mattia MURONI, Nicholas PENNINGTON, Andrea VALLOCCHIA.

ATTACCANTI

Antonio DEMARCUS, Riccardo DORATIOTTO, Giacomo PARIGI, Roberto OGUNSEYE.

