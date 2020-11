Olbia calcio, è ufficiale il ritorno di Daniele Ragatzu

Il giocatore era svincolato dopo aver concluso la passata stagione col Cagliari.

L’Olbia Calcio ha ufficializzato il ritorno, che si vociferava da un paio di giorni, di Daniele Ragatzu, 29enne svincolato dal Cagliari in cui ha militato nella passata stagione proveniente proprio dall’Olbia.

La trattativa era avviata da diverse settimane, ma negli ultimi giorni si erano inserite con forza altre due squadre di Serie C. L’Arezzo, che offriva un contratto triennale, e il Modena che avrebbe cercanto di assicurarsi le prestazioni dell’attaccante quartese, che a 29 anni vanta grande esperienza, avendo esordito in Seria A a 17 anni e avendo giocato anche in Serie B, oltre che in Serie C.

(Visited 68 times, 68 visits today)